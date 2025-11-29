Παρτίζαν: Οπαδοί έσπασαν τζάμια και μπήκαν στο γήπεδο για τον Ομπράντοβιτς

Ξέφυγε η κατάσταση στην Παρτίζαν, με τον κόσμο να παίρνει πρωτοβουλίες μόνος του προκαλώντας φθορές στο γήπεδο που οδήγησαν και στην διακοπή της προπόνησης της ομάδας, ενώ απαίτησαν να βγει και να τους μιλήσει ο αρχηγός Βάνια Μαρίνκοβιτς!
Υπάρχουν συνθήματα κατά του προέδρου Οστόγια Μιχαήλοβιτς, αλλά και του πρώην αθλητικού διευθυντή της ομάδας Ζόραν Σάβιτς. Η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι από νωρίς γι’ αυτό και ο προπονητής Αλεξάνταρ Μάτοβιτς δεν πραγματοποίησε την προπόνηση.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Οι δύο πολυδιαφημισμένες σειρές του ΑΝΤ1 που απογοήτευσαν και θα φάνε γερό ψαλίδι
- Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης φούρνων που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Βουλιαγμένης
- Αγελάδα βλέπει χιόνι για πρώτη φορά και τρελαίνει τα social: «Δεν ξανατρώω ποτέ μπριζόλα»
- Ο απαράβατος κανόνας του Ντάνι Τρέχο για την επιβίωση στη φυλακή
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.