Παρτίζαν: Οπαδοί έσπασαν τζάμια και μπήκαν στο γήπεδο για τον Ομπράντοβιτς

Οι οπαδοί της Παρτίζαν έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους, έσπασαν τζαμαρίες και απειλούν με διακοπή του αγώνα με την Μπάγερν.

Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ζέλικο Ομπράντοβιτς | Shutterstock
Ξέφυγε η κατάσταση στην Παρτίζαν, με τον κόσμο να παίρνει πρωτοβουλίες μόνος του προκαλώντας φθορές στο γήπεδο που οδήγησαν και στην διακοπή της προπόνησης της ομάδας, ενώ απαίτησαν να βγει και να τους μιλήσει ο αρχηγός Βάνια Μαρίνκοβιτς!

Υπάρχουν συνθήματα κατά του προέδρου Οστόγια Μιχαήλοβιτς, αλλά και του πρώην αθλητικού διευθυντή της ομάδας Ζόραν Σάβιτς. Η ατμόσφαιρα μύριζε μπαρούτι από νωρίς γι’ αυτό και ο προπονητής Αλεξάνταρ Μάτοβιτς δεν πραγματοποίησε την προπόνηση.

