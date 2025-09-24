Μενού

Πάτρικ Ογκουνσότο: Στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ ο 8χρονος γιος του

Ο οκτάχρονος γιός του Πάτρικ Ογκουνσότο θα φοράει πλέον τη φανέλα του ΠΑΟΚ, καθώς αποτελεί μέλος των τμημάτων υποδομής της ομάδας.

Πατρίκ Ογκουνσότο
Ο Πατρίκ Ογκουνσότο | ΙΝΤΙΜΕ
Σπουδαία νέα για την οικογένεια του Πάτρικ Ογκουνσότο, με την παράδοση όσον αφορά το ποδόσφαιρο να -δείχνει πως- συνεχίζεται με επιτυχία.

Ο λόγος είναι η ανακοίνωση πως ο 8 ετών γιός του, Τέμι, ανήκει πλέον στο δυναμικό του ΠΑΟΚ.

