Παυλίδης: Έντονο ενδιαφέρον ιταλικών ομάδων, το deal μπορεί να φτάσει τα 50 εκατ. ευρώ

Οι Ιταλοί... λιγουρεύονται τον Βαγγέλη Παυλίδη και είναι έτοιμοι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για χάρη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από μεγάλη ιταλική ομάδα για τον 26χρονο σέντερ φορ και δεν αποκλείται το ενδεχόμενο deal να κλείσει εντός της εβδομάδας. Υπενθυμίζουμε πως το μεταγραφικό παράθυρο στη Serie A λήγει την 1η Σεπτέμβρη.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr