Παυλίδης: Πρωτοσέλιδο στην Πορτογαλία μετά την ντοπιέτα απέναντι στην Τσάβες

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη της Μπενφίκα με 2-0 απέναντι στην Τσάβες για τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Πορτογαλίας, πετυχαίνοντας και τα δύο γκολ της ομάδας του Μουρίνιο. Μόλις στο 8ο λεπτό ο Έλληνας διεθνής άνοιξε το σκορ με ένα υπέροχο σουτ εκτός περιοχής, ενώ στο 79’ «σφράγισε» τη νίκη με μία εξίσου εξαιρετική εκτέλεση.

Ο 26χρονος φορ έχει ήδη φτάσει τα εννέα γκολ μέσα στη σεζόν για τους Αετούς και με αφορμή την απόδοσή του στο συγκεκριμένο ματς, έγινε πρωτοσέλιδο στις δύο μεγαλύτερες αθλητικές εφημερίδες της Πορτογαλίας.

