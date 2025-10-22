Πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΑΕΚ για το περιστατικό με τον Λανουά στο ματς με τον ΠΑΟΚ

Πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ για το περιστατικό με τον Στεφάν Λανουά στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ασκήθηκε από τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρει:

«Από τον ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη σε βάρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, νομίμως εκπροσωπούμενης, διότι στις 19-10-2025 στον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΚ - ΠΑΕ ΠΑΟΚ, εκφωνήθηκαν υβριστικού περιεχομένου φράσεις κατά του κ. Στεφάν Λανουά, προέδρου της ΚΕΔ/ΕΠΟ.»