Περιστέρι - ΑΕΚ LIVE: Για την 5η αγωνιστική στο μπάσκετ

Με την αναμέτρηση Περιστέρι - ΑΕΚ, ολοκληρώνεται η 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Στις 16:00, Περιστέρι - ΑΕΚ LIVE με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και μέσα από το Live blog του Gazzetta.

​Οι «κυανοκίτρινοι» προέρχονται από την πρώτη ήττα τους στη σεζόν αφού μετά το αρχικό 2/2, ηττήθηκαν το περασμένο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη από τον ΠΑΟΚ. Ένα κομμάτι του παιχνιδιού πάντως, στο οποίο το Περιστέρι εμφάνισε σταθερότητα σε αυτά τα πρώτα ματς που έδωσε, ήταν τα τρίποντα αφού έφτασε σε διψήφιες επιδόσεις και στα τρία –έχοντας πάντως μεταπτώσεις στην ευστοχία του αφού είχε 50% στην πρεμιέρα στη Γλυφάδα, 38,23% κόντρα στη Μύκονο Betsson και 33,33% στο «παλατάκι».

Η ΑΕΚ μπήκε στη φετινή σεζόν με κεκτημένη ταχύτητα από την προηγούμενη, που ομολογουμένως ήταν πετυχημένη. Άρχισε την προσπάθεια της με 4-0 κάτι που έγινε για 8η φορά στις 30 παρουσίες της στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα, με τελευταία εκείνη της σεζόν 2020-21. Η «Ένωση» έκανε 3,5 λάθη λιγότερα, κατά μέσο όρο, από τις ομάδες που αντιμετώπισε στις πρώτες αγωνιστικές (12,25 έναντι 15,75) κάτι που ανέδειξε και μία εντυπωσιακή διαφορά στους πόντους από λάθη αφού έχει μέσο όρο 20,21 έναντι μόλις 12,5 των αντιπάλων της.