Περιστέρι - Ηρακλής LIVE για τη 18η αγωνιστική στο μπάσκετ

Με την αναμέτρηση του Περιστερίου με τον Ηρακλή συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL. Περιστέρι - Ηρακλής LIVE στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το ERTSPORTS 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Περιστέρι - Ηρακλής LIVE

Το Περιστέρι ηττήθηκε το προηγούμενο Σάββατο από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και έτσι μετράει πλέον έξι ήττες στα επτά τελευταία παιχνίδια του. Εξακολουθεί ωστόσο να έχει θετικό πρόσημο αποτελεσμάτων στο γήπεδο του (4-3) κάτι που δεν έχει καμία άλλη ομάδα κάτω από την πρώτη επτάδα της βαθμολογίας.

Έπειτα από δύο διαδοχικές εκτός έδρας ήττες (Άρης, Μύκονος), ο Ηρακλής επέστρεψε στις επιτυχίες με την εντός έδρας επικράτηση του επί της Καρδίτσας. Μακριά από το Ιβανώφειο πάντως έχει περιοριστεί στο 2-5. Στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου μπήκε τέλος στο σερί του Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν με διψήφιες επιδόσεις πόντων που κρατούσε από την αρχή της σεζόν. Έτσι πλέον ο μόνος παίκτης που μετράει 10+ πόντους από την εκκίνηση της φετινής Stoiximan GBL είναι ο Ρομπ Γκρέι του Προμηθέα.