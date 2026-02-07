Περιστέρι - Ηρακλής: Τι ώρα παίζουν - Το κανάλι του αγώνα

Στο Περιστέρι συνεχίζεται σήμερα η 18η αγωνιστική στη Stoiximan Basket League, εκεί που η τοπική ομάδα θα υποδεχθεί τον Ηρακλή. Η αναμέτρηση Περιστέρι - Ηρακλής κάνει τζάμπολ στις 18:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ERTSPORTS 1.

Το Περιστέρι ηττήθηκε το προηγούμενο Σάββατο από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ και έτσι μετράει πλέον έξι ήττες στα επτά τελευταία παιχνίδια του. Εξακολουθεί ωστόσο να έχει θετικό πρόσημο αποτελεσμάτων στο γήπεδο του (4-3) κάτι που δεν έχει καμία άλλη ομάδα κάτω από την πρώτη επτάδα της βαθμολογίας.

Έπειτα από δύο διαδοχικές εκτός έδρας ήττες (Άρης, Μύκονος), ο Ηρακλής επέστρεψε στις επιτυχίες με την εντός έδρας επικράτηση του επί της Καρδίτσας. Μακριά από το Ιβανώφειο πάντως έχει περιοριστεί στο 2-5. Στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου μπήκε τέλος στο σερί του Τζάστιν Ράιτ-Φόρμαν με διψήφιες επιδόσεις πόντων που κρατούσε από την αρχή της σεζόν. Έτσι πλέον ο μόνος παίκτης που μετράει 10+ πόντους από την εκκίνηση της φετινής Stoiximan GBL είναι ο Ρομπ Γκρέι του Προμηθέα.

GBL: Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής

Σάββατο 7/2

Κολοσσός - ΠΑΟΚ 15:45

Πανιώνιος - Μύκονος 16:00

ΑΕΚ - Μαρούσι 18:00

Περιστέρι - Ηρακλής 18:15

Κυριακή 8/2

Ολυμπιακός - Προμηθέας 13:00

Καρδίτσα - Παναθηναϊκός 16:00