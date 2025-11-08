Περιστέρι - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός απέναντι στο Περιστέρι σήμερα (08/11) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για την 6η αγωνιστική της Basket League με τζάμπολ στις 16:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν πολλά αγωνιστικά προβλήματα καθώς έχουν ξεμείνει από ψηλούς λόγω των απουσιών των Χολμς, Γιουρτσέβεν και φυσικά του Λεσόρ ενώ βρίσκονται στην αγορά για την απόκτηση έως και δύο σέντερ, με τα ονόματα των Φαρίντ και Μπάσεϊ να παίζουν δυνατά ως φαβορί.

Το Περιστέρι προέρχεται από μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική με 79-66 και βρίσκεται στην έβδομη θέση με 7 βαθμούς.