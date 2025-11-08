Μενού

Περιστέρι - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

O Παναθηναϊκός φιλοξενείται σήμερα από το Περιστέρι (08/11) για την 6η αγωνιστική της Basket League. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Παναθηναϊκός Σλούκας
Ο Σλούκας σε ματς Παναθηναϊκός - Προμηθέας | Eurokinissi/ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Παναθηναϊκός απέναντι στο Περιστέρι σήμερα (08/11) στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» για την 6η αγωνιστική της Basket League με τζάμπολ στις 16:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν πολλά αγωνιστικά προβλήματα καθώς έχουν ξεμείνει από ψηλούς λόγω των απουσιών των Χολμς, Γιουρτσέβεν και φυσικά του Λεσόρ ενώ βρίσκονται στην αγορά για την απόκτηση έως και δύο σέντερ, με τα ονόματα των Φαρίντ και Μπάσεϊ να παίζουν δυνατά ως φαβορί.

Το Περιστέρι προέρχεται από μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική με 79-66 και βρίσκεται στην έβδομη θέση με 7 βαθμούς.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ