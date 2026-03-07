Περιστέρι - Πανιώνιος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Το καλό αγωνιστικό πρόσωπο που είχαν πριν από τη διακοπή θέλουν να εμφανίσουν Περιστέρι και Πανιώνιος που αναμετρόνται σήμερα το απόγευμα για την 20ή αγωνιστική στη Stoiximan GBL. Περιστέρι - Πανιώνιος στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το ERTSPORTS 1 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Το Περιστέρι προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες επί του Ηρακλή εντός και του Προμηθέα εκτός έδρας. Στο ματς της Πάτρας, ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν σημείωσε το πιο γρήγορο double-double της σεζόν αφού είχε 10 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ σε μόλις 17:10 λεπτά συμμετοχής. Ο φόργουορντ των «κυανοκίτρινων» έφτασε τα τρία και είναι 3ος στη σχετική λίστα πίσω από τον Μπεν Μουρ του ΠΑΟΚ (5) και τον Κένταλ Κόλεμαν του Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola (4).

Σε καλό μομέντουμ ήταν και ο Πανιώνιος πριν τη διακοπή, αφού σημείωσε τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια του και ενώ πριν από αυτό το διάστημα το ρεκόρ του ήταν 1-11 με το οποίο έκλεισε τον πρώτο γύρο. Δύο από τις τέσσερις νίκες του ήταν στις έδρες του Προμηθέα Πάτρας και του Αμαρουσίου έχει πια ρεκόρ 2-7, φτάνοντας έτσι ήδη τον απολογισμό εκτός έδρας νικών της περσινής σεζόν (2-9 στην κανονική περίοδο, 0-2 στα playoffs).

GBL: Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής

Σάββατο 7 Μαρτίου

ΑΕΚ - Προμηθέας 12:45

Καρδίτσα - Μύκονος 16:00

Περιστέρι - Πανιώνιος 18:15

Άρης - Μαρούσι 18:15

Κυριακή 8 Μαρτίου

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 13:00

Ηρακλής - Παναθηναϊκός 16:00

Η κατάταξη στο μπάσκετ

1. Ολυμπιακός 18-0

2. Παναθηναϊκός 15-3

3. ΑΕΚ 13-4

4. ΠΑΟΚ 11-5

5. Άρης 9-7

6. Περιστέρι 8-9

7. Μύκονος 7-10

8. Ηρακλής 7-10

--------------------------

9. Προμηθέας 6-11

10. Πανιώνιος 5-12

11. Κολοσσός 5-13

12. Καρδίτσα 4-14

--------------------------

13. Μαρούσι 4-14