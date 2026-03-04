Πέθανε ο Βασίλης Δανιήλ: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Έφυγε, σε ηλικία 88 ετών, από τη ζωή ο παλαίμαχος προπονητής και άλλοτε ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Δανιήλ. Το πρωί της Τετάρτης έγινε γνωστός ο θάνατός του, βυθίζοντας στη θλίψη το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τετάρτης (04/03, 16:00) στον ναό των Αγίων Θεοδώρων, Καβάλας.

Ποιος ήταν ο Βασίλης Δανιήλ

Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τον Ηρακλή Καβάλας και αγωνίστηκε μέχρι το 1964, όταν ένας σοβαρός τραυματισμός τον ανάγκασε να αποσυρθεί πρόωρα από την ενεργό δράση ως ποδοσφαιριστής.

Άρχισε την προπονητική του διαδρομή σε ηλικία 34 ετών, αναλαμβάνοντας τη Νίκη Βόλου, ενώ συνέδεσε το όνομά του με την Ξάνθη στην οποία βρέθηκε σε τρεις διαφορετικές περιόδους.

Το φθινόπωρο του 1986 έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Τη δεύτερη χρονιά του στον αθηναϊκό σύλλογο κατάφερε να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά του κυπέλλου ΟΥΕΦΑ 1987-88 αποκλείοντας, μεταξύ άλλων, τη μεγάλη Γιουβέντους. Στον Παναθηναϊκό κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων νικών προπονητή με 106 νίκες σε 161 αγώνες, οι οποίες σημειώθηκαν σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους (1986-1988, 1990-1992 και 1997-1999). Με τους «πράσινους» κατέκτησε το πρωτάθλημα την περίοδο 1990-91, αλλά και το κύπελλο της ίδιας περιόδου, πραγματοποιώντας το «νταμπλ».

Τη διετία 1999-2001 ο Βασίλης Δανιήλ ήταν ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ελλάδας. Σε 30 αγώνες είχε απολογισμό 14 νίκες, 8 ισοπαλίες και 8 ήττες (τέρματα 46-34). Αντιμετώπισε δυσκολίες στη στελέχωση της ομάδας, καθώς την περίοδο εκείνη τρεις ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, οι Ντέμης Νικολαΐδης, Μιχάλης Κασάπης και Ηλίας Ατματσίδης, τους οποίους ο Δανιήλ προόριζε για βασικούς, απείχαν από την εθνική ομάδα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη διαιτησία στο ελληνικό πρωτάθλημα.