Πέθανε ο Γιάννης Κόλλιας: Ο πολύπειρος προπονητής που πέρασε και από τον Ολυμπιακό

Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Γιάννη Κόλλια. Ο έμπειρος προπονητής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη.

Η θλιβερή είδηση έγινε γνωστή από ανάρτηση της κόρης του Γεωργίας, στα social media.

Ο Γιάννης Κόλλιας υπήρξε ένας από τους πιο αξιόλογους Έλληνες τεχνικούς της εποχής του, όπως αναφέρει το gazzetta.gr. Υπηρέτησε το ποδόσφαιρο τόσο μέσα από την προπονητική του πορεία όσο και μέσα από τη διδασκαλία του σε σεμινάρια της UEFA. Ανέλαβε την Εθνική Νέων από το 1971 έως το 1975, ενώ εργάστηκε και στην Εθνική Ελπίδων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξέλιξη πολλών ταλαντούχων παικτών τα επόμενα χρόνια.

Στη διάρκεια της καριέρας του πέρασε από ομάδες όπως ο Πιερικός, ο Ολυμπιακός Βόλου, η Κόρινθος, η Νίκη Βόλου και ο Παναργειακός. Eπιπλέον διετέλεσε υπηρεσιακός προπονητής και για τον Ολυμπιακό το 2003.