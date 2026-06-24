Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας: Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο καθώς το πρωί της Τετάρτης (24/06) πέθανε ο πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής, Τάκης Γκώνιας σε ηλικία 54 ετών μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Την θλιβερή είδηση έκανε γνωστή μέσω ανακοίνωσής της η ΠΑΕ Λεβαδειακός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Τάκη Γκώνια.

Ο Τάκης Γκώνιας υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος για το ποδόσφαιρο, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα, μέσα από τη σπουδαία καριέρα του στα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Η θλίψη είναι ακόμα μεγαλύτερη για την οικογένεια του Λεβαδειακού, καθώς στην ομάδα μας έκανε τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο, τιμώντας για πέντε χρόνια τη φανέλα του συλλόγου.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την πορεία και την προσφορά του για το άθλημα, αλλά κυρίως τους αγαπημένους του ανθρώπους.

Η οικογένεια του Λεβαδειακού εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους του και εύχεται δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Καλό ταξίδι, Τάκη.»

Η πορεία του Τάκη Γκώνια στο ποδόσφαιρο

Ο Τάκης Γκώνιας ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από τον Λεβαδειακό και στη συνέχεια πήγε στον Ολυμπιακό όπου έκανε δύο θητείες (1993-1997 και 2003-2004), στον Ηρακλή επίσης δύο φορές (1997-1998 και 2002-2003), στη Σπόρτινγκ Χιχόν, στον Πανηλειακό, στον Πανιώνιο, στη Μεσίνα και στην Κροτόνε, όπου και αποσύρθηκε.\

Ως προπονητής, πέρασε από τους πάγκους της Γλυφάδας, της Επισκοπής, της Athens Kallithea, του Εργοτέλη, της Ουάντι Ντέγκλα και των Πάιραμιντς.

Στην τελευταία ομάδα, έκατσε μάλιστα δύο φορές στον πάγκο της (Ιουν. 2021 - Σεπτ. 2021 και Απρ. 2022 - Γεν. 2023) και αποτέλεσε τον τελευταίο του σταθμό.