Μενού

Πήλιος: Θα παίξει στην εθνική Αλβανίας επαναφέροντας το επίθετο με το οποίο γεννήθηκε

Ο Σταύρος Πήλιος θα βρεθεί στις κλήσεις του Σιλβίνιο για την εθνική Αλβανίας, κρατώντας το επίθετο «Πίλο».

Reader symbol
Newsroom
Σταύρος Πήλιος
Σταύρος Πήλιος | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Τον περασμένο Νοέμβριο, η αλβανική ιστοσελίδα «vetemsport» είχε αναφέρει ότι ο Σταύρος Πήλιος θα κληθεί στην εθνική ομάδα της Αλβανίας, με τον ίδιο τον παίκτη της ΑΕΚ να είναι θετικός στο ενδεχόμενο του να εκπροσωπήσει την χώρα από όπου έλκει την καταγωγή του.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ