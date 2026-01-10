Πήρε το ντέρμπι με τον Ηρακλή ο Άρης, ανάσα για τον Πανιώνιο

Ο Άρης ήταν ο μεγάλος νικητής στο θεσσαλονικιώτικο ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL καθώς επικράτησε του Ηρακλή. Παράλληλα ο Πανιώνιος πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα απέναντι στον Κολοσσό.

Στο Αλεξάνδρειο ο Άρης παρότι προηγήθηκε με 17 πόντους, είδε τον Ηρακλή να επιστρέφει με το παιχνίδι να γίνεται... θρίλερ. Τελικά οι «κιτρινόμαυροι» επικράτησαν με 78-76 (Άντζουσιτς 18, Τζόουνς 17 - Ράιτ Φόρμαν 27, Φάντεμπεργκ 18) και ζευγάρωσε τις νίκες του απέναντι στον «γηραιό».

Ο Πανιώνιος με τον Νέναντ Μάρκοβιτς στον πάγκο του, πήρε μεγάλη ανάσα απέναντι στον Κολοσσό. Οι «κυανέρυθροι» σημείωσαν τη δεύτερη φετινή τους νίκη καθώς επιβλήθηκαν με 73-62 (Γουότσον 17, Λιούις 13 - Νίκολς 18, Μακ 17), ενώ κάλυψαν και τη διαφορά από την ήττα τους στη Ρόδο στον πρώτο γύρο. Πλέον τις δύο ομάδες τις χωρίζει μία νίκη.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Άρης - Ηρακλής 78-76

Πανιώνιος - Κολοσσός 73-62

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

ΑΕΚ - Μύκονος 13:00

Καρδίτσα - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Περιστέρι 16:00

Μαρούσι - Προμηθέας 16:00

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 12-0

2. Παναθηναϊκός 10-1

3. ΠΑΟΚ 9-3

4. ΑΕΚ 8-4

5. Προμηθέας 6-6

6. Μύκονος 6-6

7. Άρης 6-7

8. Ηρακλής 6-7

---------------------------

9. Περιστέρι 5-7

10. Καρδίτσα 4-8

11. Κολοσσός 3-10

12. Μαρούσι 2-10

---------------------------

13. Πανιώνιος 2-11