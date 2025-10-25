Μενού

Πότε και με ποιον αντίπαλο κάνει ντεμπούτο ο Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού

Ο πολύπειρος και πολυνίκης τεχνικός έχει πιάσει ήδη δουλειά στο Κορωπί με το επιτελείο του.

Rafa Beniteth
Ράφα Μπενίτεθ | INTIME
Ο Ράφα Μπενίτεθ παρουσιάστηκε επίσημα από τον Γιάννη Αλαφούζο ως ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, με τον Ισπανό τεχνικό να λέει πως η ομάδα θα είναι στην κατεύθυνση για τους τίτλους.

Ο πολύπειρος και πολυνίκης τεχνικός έχει πιάσει ήδη δουλειά στο Κορωπί με το επιτελείο του και ετοιμάζεται για το επίσημο ντεμπούτο του.  

Αυτό θα γίνει στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας την Κυριακή (26/10) στις 17:30, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Το ματς θα μεταδοθεί από το CosmoteSport 1.
 

