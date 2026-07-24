Πού βρίσκεται σήμερα ο «αντιπρόεδρος του Εδεσσαϊκού» Θωμάς Μάτσιος

Είναι το 2003 και στην αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ, ο Αντώνης Καρπετόπουλος παρουσιάζει ένα βίντεο, με έναν κύριο που φοράει πουκάμισο και σακάκι και δίνει συνεντευξη σε τοπικό κανάλι, ύστερα από το φινάλε ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.

Δεν λέει κάτι συγκεκριμένο ή μήπως μιλάει μια γλώσσα ενός προηγμένου πολιτισμού; Κανείς δεν έχει καταλάβει μέχρι σήμερα.

Ήταν ο Θωμάς Μάτσιος, αντιπρόεδρος τότε (1992-1997) της ομάδας ποδοσφαίρου του Εδεσσαϊκού, ένας άνθρωπος που δεν ήταν έτοιμος να βγει στον τηλεοπτικό φακό, και κατά τα φαινόμενα, αναγκάστηκε για να βοηθήσει την ομάδα του.

Κατέληξε να γίνει ιντερνετικό meme, του οποίου ο κύκλος ζωής φτάνει ως και σήμερα και λογικά θα διαρκέσει για πολλά, πολλά χρόνια ακόμα. Τον επικαλέστηκε ακόμα και ο Αλέξης Τσίπρας (2018), κατηγορώντας τον πολιτικό του αντίπαλο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι «έπαθε Θωμά Μάτσιο», ήταν δηλαδή αρκετά μπερδεμένος σε κάποιες δηλώσεις του.

Ο ίδιος ο Θωμάς Μάτσιος, θρυλείται πως είχε αντιδράσει, διαμαρτυρόμενος προς τον τότε πρωθυπουργό πώς τον είχε λοιδορήσει σε πανελλαδικό επίπεδο χωρίς καμία αφορμή.

Έκτοτε, το meme του πελαγωμένου κυρίου Μάτσιου ζει και βασιλεύει, περιγράφοντας ανθρώπους που μπερδεύουν τα λόγια τους και στην προσπάθεια τους να επανακτήσουν την επαφή με το νόημα των λέξεων, ίσως και να εφευρίσκουν νέα γλώσσα.

Πού βρίσκεται σήμερα ο Θωμάς Μάτσιος;

Στις αθλητικές εφημερίδες της εξαετίας 1992-97, όταν και ήταν αντιπρόεδρος του Εδεσσαϊκού, δεν μπορέσαμε να βρούμε κάποια καταγραφή του ονόματος του, προφανώς ο πρόεδρος της ομάδας και ο βασικός μέτοχος της, ήταν αυτοί που μιλούσαν με τους δημοσιογράφους.

Απευθυνθήκαμε στις τοπικές εφημερίδες της πόλης, η Εδεσσαϊκή μας επιβεβαίωσε ότι ο κύριος Μάτσιος ζει και βασιλεύει (αυτολεξεί, ή μάλλον, αυτό ακριβώς, τίποτ' άλλο) και πως έχει πάρει σύνταξη από την ενασχόληση του με το ποδόσφαιρο αλλά και από την βασική του εργασία, που ήταν το εμπόριο.

Η σκυτάλη έχει δοθεί στον γιο του, που επίσης δραστηριοποιείται και με το ποδόσφαιρο σε τοπικό επίπεδο.