Πρόεδρος Γοδόι Κρουζ: «Θέλουμε να τον πουλήσουμε στην Ρίβερ, απορρίφθηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού»

Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ Χοσέ Μανσούρ, ανέφερε πως ο Σαντίνο Αντίνο είναι κοντά στην Ρίβερ Πλέιτ και πως απορρίφθηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού.

Σαντίνο-Αντίνο
Ο Σαντίνο Αντίνο | ΑΠΕ-ΜΠΕ
Νέο... επεισόδιο στο «σήριαλ» του Σαντίνο Αντίνο, έναν ποδοσφαιριστή του οποίου το όνομα έχει γραφτεί για τον Παναθηναϊκό ή για την ακρίβεια δεν έχει γραφτεί απλά, αλλά κινούνται γι' αυτόν οι «πράσινοι».

Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, ομάδας που ανήκει ο ποδοσφαιριστής, Χοσέ Μανσούρ, μιλώντας στο «TyC Sports» ανέφερε πως ο Αντίνο είναι κοντά στην Ρίβερ Πλέιτ και πως η πρόταση του «τριφυλλιού» απορρίφθηκε.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ