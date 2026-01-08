Πρόεδρος Γοδόι Κρουζ: «Θέλουμε να τον πουλήσουμε στην Ρίβερ, απορρίφθηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού»

Νέο... επεισόδιο στο «σήριαλ» του Σαντίνο Αντίνο, έναν ποδοσφαιριστή του οποίου το όνομα έχει γραφτεί για τον Παναθηναϊκό ή για την ακρίβεια δεν έχει γραφτεί απλά, αλλά κινούνται γι' αυτόν οι «πράσινοι».
Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ, ομάδας που ανήκει ο ποδοσφαιριστής, Χοσέ Μανσούρ, μιλώντας στο «TyC Sports» ανέφερε πως ο Αντίνο είναι κοντά στην Ρίβερ Πλέιτ και πως η πρόταση του «τριφυλλιού» απορρίφθηκε.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Σάλος στο X με την ταυτότητα του Άδωνι Γεωργιάδη: Τι απαντά για τον τρολ λογαριασμό
- Σκορδά στον καλεσμένο της: «Έχουμε σχεδόν ίδια ηλικία, τη γυναίκα σου δεν την εκνευρίζει που φαίνεσαι μικρότερος;»
- Οι 4 επιλογές της Ευρώπης για τη Γροιλανδία στη διεθνή «σκακιέρα»: Ειρήνη ή πόλεμος με Τραμπ;
- Το δελτίο ειδήσεων που «τίναξε» τα νούμερα τηλεθέασης στην έναρξη του 2026
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.