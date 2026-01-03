Προμηθέας - ΑΕΚ LIVE από την Πάτρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ

Στο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του Σαββάτου για τη 13η αγωνιστική στη Stoixman GBL, με ένα παιχνίδι που θα κρίνει την 4άδα στο φινάλε του πρώτου γύρου. Προμηθέας - ΑΕΚ LIVE στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το Liveblog του Gazzetta.

Ο Προμηθέας Πάτρας προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη επί του Περιστερίου που ήταν η τρίτη διαδοχική του στο Πρωτάθλημα. Μέσα από αυτό το παιχνίδι ο Αντώνης Καραγιαννίδης έγινε 10ος σε αγώνες (με 56 ξεπέρασε Φαγιέ, Τσαϊρέλη και Λούντζη), 3ος σε επιθετικά ριμπάουντ (με 119 ξεπέρασε τον Τζεράι Γκραντ) και 7ος σε συνολικά ριμπάουντ (με 268 ξεπέρασε τον Χρήστο Σαλούστρο) ενώ έγινε ο 22ος που έφτασε τους 300+ πόντους με την αχαϊκή ομάδα.

Η ΑΕΚ προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες επί της Μυκόνου εκτός και του Άρη εντός έδρας, παιχνίδια στα οποία είχε το ίδιο αμυντικό παθητικό (76). Με νίκη στο παιχνίδι της Πάτρας, η «Ένωση» θα φτάσει τις πέντε εκτός έδρας επιτυχίες στον πρώτο γύρο κάτι που έκανε για τελευταία φορά πριν από 10 χρόνια. Ήταν στην περίοδο 2015-16 όταν μέτρησε, ως φιλοξενούμενη, πέντε νίκες σε έξι παιχνίδια του πρώτου γύρου. Είχε νικήσει κατά σειρά το Λαύριο, τον Κόροιβο, την Κηφισιά, τον Κολοσσό και τον Αρκαδικό ενώ ηττήθηκε μόνο από τον Ολυμπιακό.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Μύκονος - ΠΑΟΚ 15:45

Προμηθέας - ΑΕΚ 18:15

Ηρακλής - Περιστέρι 18:15

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

Κολοσσός - Μαρούσι 13:00

Άρης - Ολυμπιακός 13:00

Παναθηναϊκός - Καρδίτσα 16:00

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 11-0

2. Παναθηναϊκός 10-1

3. ΠΑΟΚ 9-2

4. ΑΕΚ 7-4

5. Προμηθέας 6-5

6. Άρης 5-6

7. Μύκονος 5-6

8. Περιστέρι 5-6

9. Ηρακλής 5-6

10. Καρδίτσα 4-7

11. Μαρούσι 2-9

12. Κολοσσός 2-9

13. Πανιώνιος 1-11