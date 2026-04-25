Προμηθέας - Ηρακλής LIVE από την Πάτρα για το μπάσκετ

Τον Ηρακλή που στοχεύει στην είσοδό του στα πλέι οφ, υποδέχεται ο Προμηθέας που θέλει νίκη για σφραγίσει την παραμονή του, για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL. Προμηθέας - Ηρακλής LIVE στις 18:15 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤSPORTS 4 και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Ο Προμηθέας προέρχεται από την ήττα στην Καρδίτσα που ήταν η τέταρτη συνεχόμενη και η 11η στα τελευταία 12 παιχνίδια του στη Stoiximan GBL. Για την αχαϊκή ομάδα υπάρχει ακόμη και σενάριο υποβιβασμού, ωστόσο με νίκη δεν θα διατρέχει αυτόν τον κίνδυνο.

Ο Ηρακλής προέρχεται από πέντε διαδοχικές νίκες και επτά στα οχτώ τελευταία παιχνίδια του στο Πρωτάθλημα ενώ το ρεκόρ του στον δεύτερο γύρο είναι πλέον στο 2-9 μετά το 6-6 του πρώτου. Εξακολουθεί ωστόσο να βρίσκεται στο «κάδρο» για την οχτάδα και τα playoffs αλλά σίγουρος θα είναι μόνο σε περίπτωση νίκης, αφού στο αντίθετο σενάριο θα προκύψει τριπλή ισοβαθμία με Προμηθέα και έναν από τους Κολοσσό και Καρδίτσα.

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής

Σάββατο 25 Απριλίου

Παναθηναϊκός - Μύκονος 16:00

ΠΑΟΚ - Μαρούσι 18:15

Προμηθέας - Ηρακλής 18:15

Άρης - Πανιώνιος 18:15

Κολοσσός - Καρδίτσα 18:15

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 18:15

Η βαθμολογία της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 23-0

2. Παναθηναϊκός 18-5

3. ΑΕΚ 16-7

4. ΠΑΟΚ 16-7

5. Περιστέρι 14-10

6. Άρης 13-10

7. Μύκονος 9-14

8. Ηρακλής 8-15

-------------------------

9. Προμηθέας 7-16

10. Καρδίτσα 7-16

11. Κολοσσός 7-16

12. Μαρούσι 6-17

-------------------------

13. Πανιώνιος 6-17