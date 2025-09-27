Μενού

Προμηθέας - Ολυμπιακός μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Προμηθέας και Ολυμπιακός κοντράρονται απόψε (27/09) στον τελικό του Super Cup. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ολυμπιακός - Φουρνιέ
Ο Φουρνιέ σε φιλικό αγώνα Ολυμπιακός - Παρί | Eurokinissi
Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει με τον Προμηθέα στη Ρόδο απόψε (27/09) το τρόπαιο του Super Cup με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2

Οι δύο ομάδες ξεπέρασαν τα εμπόδια της Καρδίτσας με 89 - 56 και της ΑΕΚ αντίστοιχα με 84-70, μία από τις πρώτες εκπλήξεις της μπακετικής χρονιάς.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετράει τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις στον θεσμό, όλες στη Ρόδο με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

