Προμηθέας - Ολυμπιακός μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει με τον Προμηθέα στη Ρόδο απόψε (27/09) το τρόπαιο του Super Cup με τζάμπολ στις 20:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.
Οι δύο ομάδες ξεπέρασαν τα εμπόδια της Καρδίτσας με 89 - 56 και της ΑΕΚ αντίστοιχα με 84-70, μία από τις πρώτες εκπλήξεις της μπακετικής χρονιάς.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετράει τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις στον θεσμό, όλες στη Ρόδο με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.
