Προμηθέας - Πανιώνιος LIVE από την Πάτρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ

Με την αναμέτρηση του Προμηθέα με τον Πανιώνιο στην Πάτρα ανοίγει η αυλαία της 15ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Προμηθέας - Πανιώνιος LIVE στις 16:00 με μετάδοση από το ERTSPORTS 1 και ενημέρωση από το Live blog του Gazzetta.

Προμηθέας - Πανιώνιος Live streaming

Προμηθέας - Πανιώνιος LIVE

Ο Προμηθέας Πάτρας ηττήθηκε την περασμένη Κυριακή στο Μαρούσι, φτάνοντας τις 100 ήττες κανονικής περιόδου σε 227 παιχνίδια του σε αυτήν τη φάση της Stoiximan GBL. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη και έτσι η αχαϊκή ομάδα είναι μέρος της τετραπλής ισοβαθμίας στην 5η θέση και στο 6-7. Στο «Δ.Τόφαλος» ηττήθηκε στα τρία από τα πέντε τελευταία παιχνίδια του και έτσι ως γηπεδούχος έχει πια απολογισμό 3-3.

Ο Πανιώνιος επέστρεψε στις νίκες έπειτα από ένα σερί τεσσάρων ηττών, αφού επιβλήθηκε του Κολοσσού στο ντεμπούτο του Νέναντ Μάρκοβιτς στη δεύτερη θητεία στον πάγκο του. Παραμένει ωστόσο χωρίς συγκάτοικο στην τελευταία θέση δεδομένου ότι νίκησε και το Μαρούσι Chery. Οι «κυανέρυθροι» δεν έχουν βρει ακόμη νίκη μακριά από τη Γλυφάδα και είναι μία από τις δύο –η άλλη είναι η Καρδίτσα Ιαπωνική- ομάδες που δεν έχουν εκτός έδρας επιτυχία.

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Προμηθέας - Πανιώνιος 16:00

Ολυμπιακός - Μαρούσι 16:00

Καρδίτσα - ΑΕΚ 18:15

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

Μύκονος - Κολοσσός 13:00

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 16:00

* Το Περιστέρι - Άρης αναβλήθηκε

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 13-0

2. Παναθηναϊκός 12-1

3. ΠΑΟΚ 9-3

4. ΑΕΚ 9-4

5. Άρης 6-7

6. Ηρακλής 6-7

7. Προμηθέας 6-7

8. Μύκονος 6-7

---------------------------

9. Περιστέρι 5-8

10. Καρδίτσα 4-9

11. Κολοσσός 3-10

12. Μαρούσι 3-10

---------------------------

13. Πανιώνιος 2-11