Μενού

ΑΣ προς ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Ελάτε να σας παραδώσουμε το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα»

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ ενημέρωσε ότι έχει στείλει επίσημα, έγγραφο προς την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, να παραλάβει το μνημόνιο συνεργασίας για τη «Νέα Τούμπα».

Reader symbol
Newsroom
Τούμπα - ΠΑΟΚ
Το γήπεδο της Τούμπας | Eurokinissi/ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
  • Α-
  • Α+

Με έγγραφο που απέστειλε από την Πέμπτη (30/10) ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ καλεί την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να συναντηθούν, είτε σήμερα (31/10), είτε το Σάββατο (1/11) ή και από την ερχόμενη Δευτέρα (3/11) προκειμένου να της παραδώσει το μνημόνιο συνεργασίας που αφορά την κατασκευή της «Νέας Τούμπας».

Να θυμίσουμε ότι το βράδυ της 23ης Οκτωβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ σε ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους 7-6 να προχωρήσει το μνημόνιο συνεργασίας δίχως τους δεσμευτικούς όρους που ήταν αντίθετοι ΠΑΕ και Ιβάν Σαββίδης.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ