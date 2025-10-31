ΑΣ προς ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Ελάτε να σας παραδώσουμε το μνημόνιο για τη Νέα Τούμπα»

Με έγγραφο που απέστειλε από την Πέμπτη (30/10) ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ καλεί την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να συναντηθούν, είτε σήμερα (31/10), είτε το Σάββατο (1/11) ή και από την ερχόμενη Δευτέρα (3/11) προκειμένου να της παραδώσει το μνημόνιο συνεργασίας που αφορά την κατασκευή της «Νέας Τούμπας».

Να θυμίσουμε ότι το βράδυ της 23ης Οκτωβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ σε ψηφοφορία αποφάσισε με ψήφους 7-6 να προχωρήσει το μνημόνιο συνεργασίας δίχως τους δεσμευτικούς όρους που ήταν αντίθετοι ΠΑΕ και Ιβάν Σαββίδης.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr