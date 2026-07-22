Το πρώτο κάρφωμα του Γιάννη με τη φανέλα του Μαϊάμι - Το βίντεο της ομάδας που έγινε viral

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία του με τους Μαϊάμι Χιτ, με την ομάδα να δημοσιεύει στα social media ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο από την προπόνησή του.
Το πρώτο κάρφωμα του Έλληνα σούπερ σταρ με τη φανέλα των Χιτ, έστω και σε προπονητικό πλαίσιο, έγινε αμέσως viral και ενθουσίασε τους φιλάθλους της ομάδας.
Ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος πραγματοποίησε το πιο πολυσυζητημένο trade του φετινού καλοκαιριού στο NBA, άφησε πίσω του τους Μιλγουόκι Μπακς, όπου έγραψε ιστορία, και ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στο Μαϊάμι.
Στο βίντεο που δημοσίευσαν οι Χιτ, ο «Greek Freak» πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό ανάποδο κάρφωμα κατά τη διάρκεια της προπόνησης, με τους φίλους της ομάδας να αποθεώνουν τον Έλληνα φόργουορντ στα σχόλια.
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