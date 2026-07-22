Γεράσιμος Σκιαδαρέσης για Καφέ της Χαράς: «Έχασα δουλειές λόγω της διασημότητας που πήρε ο ρόλος του Φατσέα»

Ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης μίλησε για τον ρόλο του Φατσέα στο Καφέ της Χαράς και τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα που τον συνόδεψε, ενώ δεν έκρυψε πως μετά το τέλος της επιτυχημένης σειράς, έχασε πολλές δουλειές από το λεγόμενο "ποιοτικό" θέατρο, όπως είπε χαρακτηριστικά στο vidcast «Τσάι με Λεμόνι».

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«Δεν ήταν κάποια στρατηγική ή στόχος να γίνω γνωστός. Μάλλον το αντίθετο. Δεν με ενδιέφερε ποτέ να γίνω γνωστός. Με χάλασε που έγινα γνωστός.

Δεν μου έκατσε καλά γιατί μου αρέσει πολύ να περνάω απαρατήρητος και να μπορώ να ιδιωτεύω και δεν μπορώ πια να το κάνω αυτό.

Συνδυάζεται η προσωπική ζωή με τη δουλειά του ηθοποιού, αλλά η δημοσιότητα είναι κομμάτι της δουλειάς και η προσωπική ζωή είναι κάτι άλλο, που πάντα ήθελα να τα κρατάω για εμένα και ήθελα να έχω τη δυνατότητα να έχω τις δικές μου προσωπικές στιγμές, χωρίς τίποτα άλλο. Αυτό χάλασε», είπε αρχικά ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.

«Ο Χάρης Ρώμας μου είχε κάνει κατά καιρούς κρούσεις για να συνεργαστούμε, αλλά δεν είχε τύχει να τα καταφέρουμε μέχρι τότε. Είτε γιατί εγώ είχα δουλειά, είτε επειδή δεν με ενέπνεε αυτό που μου πρότεινε, είτε επειδή δεν ήταν σωστό το timing. Όταν μου πρότεινε τον Φατσέα, έπαθα λίγο σοκ με τον ρόλο.

Δεν μου άρεσε που ήταν τόσο αρνητικός. Λέω τώρα εντάξει “Πώς θα τον κάνω αυτό τον τύπο; Είναι απαραίτητος, απαίσιος”. Με έψησε η γυναίκα μου και ο Χάρης και από τη στιγμή που τον ανέλαβα, είπα ότι πρέπει να τον αγαπήσω.

Δεν το μετάνιωσα ποτέ βέβαια, το καταευχαριστήθηκα. Ήταν μία καταπληκτική συνεργασία. Είναι αλήθεια πως δεν τον ήθελα τον ρόλο στην αρχή», δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός.

Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι «η δημοσιότητα που έλαβα από το Καφέ της Χαράς ήταν κάτι σοκαριστικό στην αρχή, δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω. Στην αρχή με ενόχλησε πάρα πολύ. Μετά σιγά σιγά το συνήθισα και θεωρώ ότι κάπως το διαχειρίζομαι».

«Έχασα δουλειές λόγω της διασημότητας που έλαβε ο ρόλος μου στο Καφέ της Χαράς. Μέχρι τότε έπαιζα στο "ποιοτικό" θέατρο - παρόλο που δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί- και όταν έπαιξα στο Καφέ της Χαράς υπήρχε στην ατμόσφαιρα ένα τύπου "αυτός μας πρόδωσε τώρα, έκανε κάτι εμπορικό", που τότε δεν το ήθελαν, τώρα το θέλουν όλοι.

Μου ερχόντουσαν προτάσεις από εμπορικά θέατρα, αυτό στην αρχή μου κλώτσησε, με στεναχώρησε, γιατί εγώ ποτέ δεν πίστευα σε τέτοιες ετικέτες, πάντα έκανα δουλειές που μου άρεσαν», ανέφερε στη συνέχεια ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης.