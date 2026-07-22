Γιώργος Μπαρτζώκας: Μιλά για τον πατέρα του συγκινημένος - «Αν δεν είχε αποδράσει, θα τον εκτελούσαν»

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την προβολή του ντοκιμαντέρ «Απόδραση από τα Βούρλα», του Στέλιου Κούλογλου, στη Δραπετσώνα. Μίλησε για τον πατέρα του και τους συντρόφους του και ευχαρίστησε στον δημιουργό που έφερε στο πανί ένα κομμάτια της Ιστορίας.

Κατά την αρχική του δήλωση, σημείωσε πως ντρέπεται για την παρουσία του εκεί, καθώς έχει συνηθίσει να μιλάει σε εντελώς διαφορετικά ακροατήρια.

«Κατ’ αρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον δήμο και τον δήμαρχο για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι ντρέπομαι λίγο που είμαι εδώ. Είναι ένα πεδίο, που δεν έχω συνηθίσει να είμαι, συνήθως μιλάω για άλλα πράγματα. Αυτό είναι ένα ευαίσθητο θέμα για εμένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Στέλιο που αποτύπωσε στην κάμερα αυτήν την ιστορική απόδραση, που θεωρείται μία από τις κορυφαίες αποδράσεις φυλακών σε παγκόσμιο επίπεδο» είπε, ειδικότερα,

Με την παρουσία του, όπως είπε, «ήθελα να αποτίσω και έναν φόρο τιμής και στον πατέρα μου, που έχει πεθάνει 10 χρόνια τώρα, και στους συντρόφους μου».

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Σημείωσε πως όσοι εμφανίστηκε στην ταινία, ξύπνησαν τις «παιδικές του αναμνήσεις γιατί μεγάλωσα με αυτούς και συγκινούμαι που το λέω». Στο σημείο αυτό, χρειάστηκε λίγα δευτερόλεπτα για να ηρεμήσει τα συναισθήματά του και να συνεχίσει.

«Είχα ευκαιρία να τους ξαναδώ να μιλάνε. Είχα δει το ντοκιμαντέρ και παλαιότερα. Επίσης, έχω ζήσει την ιστορία αυτή και μέσα από διηγήσεις και των ανθρώπων αυτών και του πατέρα μου. Είναι δύσκολο να αποτυπωθεί σε λόγια αυτό που είδαμε. Σκεφτείτε τι μπορεί να έδενε αυτούς τους ανθρώπους όταν, ας πούμε, όλοι εμείς στο περιβάλλον μας θεωρούμε σημαντική μία αθλητική νίκη, μία εκδρομή, μία εμπειρία που ζούμε όλοι μαζί. Σκεφτείτε τι έχουν ζήσει αυτοί, τι στρες, τι άγχος είχαν. Τι διακυβευόταν πίσω από αυτή την απόδραση;» είπε και εξήγησε:

«Καταρχήν, διακυβευόταν για αυτούς το πιο σημαντικό, η απόρριψη από το ίδιο τους το κόμμα, γιατί ήταν αντίθετο στο να αποδράσουν. Οι περισσότεροι από αυτούς ή και όλοι ήταν καταδικασμένοι σε θάνατο. Δηλαδή, αν δεν είχαν αποδράσει πιθανόν να είχαν εκτελεστεί».

Όπως είπε, ο πατέρας του, μετά την απόδραση, είχε κάνει μία επίσκεψη σε ένα σπίτι «και σε δύο μέρες τον κατέδωσαν και τον συνέλαβαν».

Σημειώνεται πως η προβολή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τετραήμερου αφιερώματος στους αγώνες της Εθνικής Αντίστασης.