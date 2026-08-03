Πρωτοφανής απόφαση της Κόμο: Θα κόβει τα διαρκείας όσων χάνουν... αδικαιολόγητα τρία σερί ματς

Η Κόμο του Τάσου Δουβίκα ετοιμάζεται να ζήσει μια ιστορική σεζόν, καθώς φέτος θα αγωνιστεί στο Champions League. Ο σύλλογος είδε τα εισιτήρια διαρκείας να κάνουν... φτερά, ωστόσο οι Ιταλοί θέλουν να σιγουρευτούν πως οι φίλαθλοι θα προσέρχονται κανονικά στο γήπεδο.
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