«Πρωτοσέλιδο» στην Daily Mail ο Μπενίτεθ: «Ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής της Super League»

Εποχή Ράφα Μπενίτεθ ξημερώνει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος κατάφερε να δώσει τα χέρια με τον Ισπανό προπονητή για συμβόλαιο με διάρκεια 2,5 ετών.
Το τριφύλλι κατέθεσε μια ηγεμονική πρόταση για τα ελληνικά δεδομένα που θα περιλαμβάνει ετήσιο μισθό ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ για τον πολύπειρο τεχνικό και το τεχνικό του επιτελείο που θα απαρτίζεται από τέσσερις βοηθούς.
