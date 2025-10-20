Μενού

Ράφα Μπενίτεθ: Η Τάξη μέσα στο Χάος

Ο Ράφα Μπενίτεθ ξυπνά κάθε πρωί για να ζει το ποδόσφαιρο, τίποτε λιγότερο.

Reader symbol
Newsroom
Ράφα Μπενίτεθ
Ο Ισπανός προπονητής Ράφα Μπενίτεθ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι ακριβώς ο τύπος προπονητή στον οποίο αναφερόταν ο Πεπ Γκουαρδιόλα σε μια συνέντευξή του το 2011 στον σεναριογράφο και παραγωγό Φερνάντο Τρουέμπα.

Σε αυτή, ο Ισπανός παραγωγός διηγείται την ιστορία του ηθοποιού Ζαν-Πολ Μπελμοντό, τον οποίο επέπληξε ένας συνάδελφος για το ότι δέχτηκε να παίξει σε μια άθλια ταινία. 

Η απάντηση του Μπελμοντό ήταν αποστομωτική: το να ξυπνά κάθε μέρα, να φεύγει από το σπίτι, να πηγαίνει στο γύρισμα, να μιλά με τους ηλεκτρολόγους και τους τεχνικούς, να νιώθει μέρος του συνόλου...

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ