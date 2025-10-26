Μενού

Ράφα Μπενίτεθ: Ο Ισπανός τεχνικός αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο ματς με τον Αστέρα Aktor

Οι πρώτες εικόνες του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Χειροκροτήθηκε ο Ισπανός τεχνικός πριν τη σέντρα με τον Αστέρα Aktor.

Ράφα Μπενίτεθ
Ράφα Μπενίτεθ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
Η εποχή του Ράφα Μπενίτεθ είναι γεγονός στον Παναθηναϊκό.

Ο 65χρονος Ισπανός τεχνικός κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του Παναθηναϊκού στο ματς με τον Αστέρα Aktor.

Ο έμπειρος προπονητής πριν τη σέντρα αποθεώθηκε από τον κόσμο και ο ίδιος ανταπέδωσε με χειροκρότημα.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ