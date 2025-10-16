Ράφα Μπενίτεθ: Τι έκανε πριν ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός;

Σε προχωρημένες επαφές με τον Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός! Παρά τη διάψευση του «τριφυλλιού», φαίνεται πως οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για να αναλάβει ο 65χρονος προπονητής τα ηνία του συλλόγου. Να θυμίσουμε πως το καλοκαίρι που μας πέρασε, το όνομα του Ισπανού είχε ακουστεί και για την ΑΕΚ.
Πρόκειται για ένα από τα μεγάλα ονόματα της προπονητικής στην Ευρώπη, έχοντας θητεία σε Λίβερπουλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Νάπολι, Tσέλσι και Ίντερ, κατακτώντας πολλούς τίτλους, μεταξύ αυτών και το Champions League με τη Λίβερπουλ.
