Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα για την Ένωση στη Μαδρίτη

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 3-0 στην έδρα της Ράγιο Βαγεκάνο στον πρώτο προημιτελικό του Conference League.

Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα ήττα με 3-0 στο Βαγέκας από τη Ράγιο και πλέον έχει μπροστά της Γολγοθά για να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά ενόψει της ρεβάνς την επόμενη Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια. 

Οι κιτρινόμαυροι έχασαν τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος και φτηνά λάθη μεσοαμυντικά της κόστισαν δύο γκολ στο 2' με τον Ακομάς και στο 45'+2' από τον Λόπεθ. 

Η Ένωση μπήκε αποφασιστικά στο δεύτερο μέρος για να μειώσει και να ξαναμπεί στο παιχνίδι, αλλά ένα πέναλτι του Παλαθόν στο 74' έκανε το 3-0. 
Δοκάρι με τον Βάργκα είχε η Ένωση στις μεγάλες στιγμές του πρώτου μέρους, αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού ο Μάνταλος. Δέχθηκε κάρτα ο Γιόβιτς που χάνει τη ρεβάνς.
 

