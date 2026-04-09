Σε αυτό το ελληνικό χωριό η Ανάσταση θα γίνει στην παραλία

Μοναδικά έθιμα τελούνται για το Πάσχα στο χωριό Αλμυροπόταμος της Εύβοιας, καθώς η Ανάσταση, το Μεγάλο Σάββατο λαμβάνει χώρα σε ένα απρόσμενο μέρος, στην παραλία.

Για τον Αλμυροπόταμο το Πάσχα δεν αποτελεί απλώς μια θρησκευτική περίοδο, αλλά μια ευκαιρία για ανάδειξη των παραδόσεων και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, όπως αναφέρει το evima.gr.

Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, το χωριό ζωντανεύει μέσα από το έθιμο της καύσης του Ιούδα, καθώς κάτοικοι και επισκέπτες μαζεύονται ώστε να παρακολουθήσουν την αναπαράσταση, σε μια τελετουργία με βαθύ συμβολισμό.

Αναφορικά με το Μεγάλο Σάββατο, οι κάτοικοι συγκεντρώνονται από το μεσημέρι προκειμένου να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό έθιμο με τα κιούπια στην παραλία.

Με τον ήχο από τα πήλινα αγγεία που σπάνε να ακούγεται στην ευρύτερη περιοχή, το κοινό προσμένει για την Ανάσταση, η οποία πραγματοποιείται κοντά στη θάλασσα δημιουργώντας μια μαγική ατμόσφαιρα.

Τα πασχαλινά έθιμα στον Αλμυροπόταμο αποτελούν σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας, προσελκύοντας κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών.