Ρόμπερτ Πάουελ: Το πρόβλημα που αντιμετώπισε όταν κλήθηκε να ενσαρκώσει τον Ιησού

Ο Ρόμπερτ Πάουελ ενσάρκωσε τον Ιησού στη σειρά του Φράνκο Τζεφιρέλι «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» το 1977 με τέτοια επιτυχία που η μορφή του μπήκε ακόμα και σε χώρους λατρείας, όπως είχε διηγηθεί ο ίδιος σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Στις αφηγήσεις του μέσα στα χρόνια ο Βρετανός ηθοποιός σημειώνει διαχρονικά ότι για εκείνον ήταν σημαντικό να «πιστεύει στον χαρακτήρα που θα ενσαρκώσει» διαφορετικά δεν μπορεί να τον υποστηρίξει.

«Περνάω από μια νοητική διαδικασία, όπου φέρνω τον εαυτό μου σε μια υποκειμενική οπτική σε ό,τι αφορά την προσωπικότητα του ανθρώπου που υποδύομαι. Οπότε έπρεπε να υποδυθώ τον Ιησού από τη σκοπιά του να πιστεύω σε εκείνον και να τον κατανοώ», είχε δηλώσει λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της σειράς ο Ρόμπερτ Πάουελ.

Διαβάστε ακόμα: «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ»: Η σκηνή που ο Τζεφιρέλι έκοψε από τη σειρά

Όπως έλεγε ο ίδιος ήλπιζε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο να βρει την αλήθεια για τον Χριστό. Ίσως για αυτό το 2017 ταξίδεψε στους Άγιους Τόπους για το Smithsonian Channel για μια μίνι σειρά με τον τίτλο «Ο πραγματικός Ιησούς από τη Ναζαρέτ».

Το ντοκιμαντέρ επιχείρησε να αναδείξει τις ομοιότητες ανάμεσα στη δραματοποιημένη απεικόνιση της βιβλικής ιστορίας και την πραγματική ιστορία πίσω από αυτήν, αναλύοντας τη ζωή του Ιησού και τον κόσμο στον οποίο έζησε.

Όπως παραδέχεται σε αυτή, ο Ρόμπερτ Πάουελ αντιμετώπισε στην έρευνά του για τον Ιησού το πρόβλημα ότι μέσα από τις Γραφές δεν μπορούσε να βρει στοιχεία για το ποιος ήταν ο άνθρωπος Ιησούς για να τον βοηθήσουν στο υποκριτικό κομμάτι όταν κλήθηκε να τον ενσαρκώσει.

«Διάβασα τα Ευαγγέλια από την αρχή μέχρι το τέλος. Διάβασα ερμηνείες για να δω αν μπορούσα να βρω κάποιο στοιχείο για τον ρόλο , αλλά δεν υπήρχε τίποτα.

Κανείς σε κανένα σημείο δεν λέει «Ο Ιησούς είπε γελώντας», «Ο Ιησούς είπε χαμογελώντας», «Ο Ιησούς είπε θυμωμένα». Μπορείς να πιαστείς από κάποια πράγματα. Η συμπόνοια νομίζω είναι ίσως ένα καλό παράδειγμα. Το να βλέπεις τα πράγματα μέσα από τα μάτια των άλλων», περιγράφει στο ντοκιμαντέρ.

Διαβάστε ακόμα: Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Σε ποια πασίγνωστη ταινία χρησιμοποιήθηκαν ίδια σκηνικά

Σε συνέντευξή του ο Ρόμπερτ Πάουελ είχε περιγράψει για τον ρόλο του στο «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ»:

«Ο Φράνκο Τζεφιρέλι κι εγώ πιστεύαμε πως θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε τον θεϊκό Χριστό με τον ανθρώπινο και να δείξουμε την ανθρώπινη πλευρά του, αλλά ανακαλύψαμε ότι αυτό απλώς δεν ήταν δυνατό.

Ως ηθοποιός δουλεύεις υποκειμενικά, αλλά τη στιγμή που προσπαθείς να τον υποδυθείς ως έναν πραγματικό άνθρωπο, χάνεις εντελώς τη θεϊκότητά του. Σε αυτή την ιστορία, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι αυτός ο χαρακτήρας πρέπει να είναι εξαιρετικός.

Από εκείνο το σημείο και μετά, τον υποδύθηκα αντικειμενικά, αποφεύγοντας σκόπιμα να του δώσω οποιαδήποτε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή ιδιορρυθμίες, απομακρυνόμενος από τα συνηθισμένα ανθρώπινα στοιχεία.

Το να προσπαθείς να υποδυθείς έναν θεό και να συλλάβεις την έννοιά του είναι ένας σύντομος δρόμος προς το νευρικό κλονισμό. Έτσι, αποστασιοποιήθηκα πλήρως. Βρήκα έναν τρόπο να το κάνω που ήταν αντίθετος με τη συνήθη προσέγγιση των ηθοποιών».

