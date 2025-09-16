Η Ελλάδα έχει εξασφαλισμένη θέση στο καλεντάρι του Παγκοσμίoυ Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) έως το 2027, με τον αγώνα του 2026 να διεξάγεται από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου. Άγνωστη παραμένει η τοποθεσία για το κέντρο και το service park του Ράλλυ Ακρόπολις το 2026, καθώς δύο πόλεις διεκδικούν τη φιλοξενία του αγώνα.

Φάκελο υποψηφιότητας προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και την Motorsport Greece κατέθεσαν η Λαμία και το Λουτράκι, δύο πόλεις που έχουν φιλοξενήσει τον αγώνα στο παρελθόν. Η μεν πρωτεύουσα της Φθιώτιδας ήταν η έδρα του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις από το 2021 έως και φέτος (στο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας), η δε πόλη της Κορινθίας φιλοξενούσε τον αγώνα έως το 2013, τελευταία χρονιά πριν το Ράλλυ Ακρόπολις τεθεί εκτός WRC.

«Το Λουτράκι έχει γράψει το δικό του κεφάλαιο στην ιστορία του EKO Acropolis Rally. Με σχέδιο, συνεργασία και πίστη στις δυνάμεις μας, διεκδικούμε μια διοργάνωση που θα προβάλει διεθνώς τον τόπο μας, θα ενισχύσει την τοπική οικονομία και θα γεμίσει περηφάνια όλους τους πολίτες μας. Είμαστε έτοιμοι να φέρουμε ξανά τον παλμό του WRC στην Πελοπόννησο και να υποδεχθούμε τους κορυφαίους του θεσμού, προβάλλοντας διεθνώς τον τόπο μας και ενισχύοντας την τοπική οικονομία», δήλωσε ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Γιώργoς Γκιώνης. Για το Κέντρο Αγώνα - Αρχηγείο προτείνεται το Club Hotel Casino Loutraki, ενώ για το service park οι χώροι της Σχολής Μηχανικού Λουτρακίου, όπως και στο παρελθόν.

Το καζίνο Λουτρακίου προτείνεται ως Κέντρο του Αγώνα | Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων

«Ο Δήμος Λαμιέων διεκδικεί δυναμικά και το 2026 τη θέση που του αξίζει στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός της χώρας. Παρά τις όποιες δυσκολίες και αντιξοότητες, με σχέδιο, επιμονή και συνεργασία καταφέρνουμε κάθε χρόνο να κρατάμε ψηλά τον θεσμό του Ράλλυ Ακρόπολις και να προβάλλουμε τη Λαμία και τη Στερεά Ελλάδα διεθνώς. Η νέα μας υποψηφιότητα αποτελεί για τον Δήμο μια ακόμη ευκαιρία εξωστρέφειας, τουριστικής ανάπτυξης και οικονομικής τόνωσης, αλλά και μια έμπρακτη

απόδειξη ότι η πόλη μας μπορεί να ανταποκρίνεται σε προκλήσεις παγκόσμιου βεληνεκούς», ανέφερε ο Δήμαρχος Λαμιέων, Πανουργιάς Παπαϊωάννου. Ο προτεινόμενος χώρος για το Κέντρο του Αγώνα τοποθετείται νοτιοανατολικά της περιοχής που παραδοσιακά φιλοξενείται το Service Park, στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας.

Ο υπό αναμόρφωση χώρος της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας | Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας