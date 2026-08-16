Ρονάλντο: «Αυτή είναι πιθανότατα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο»

Μια από τις πιο εμβληματικές καριέρες στην ιστορία του αθλήματος πλησιάζει προς τη δύση της. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει συνδυάσει το όνομά του με την ελίτ του ποδοσφαίρου τα τελευταία είκοσι χρόνια, όμως ο πανδαμάτωρ χρόνος δεν κάνει εξαίρεση για κανέναν. Και στα 41 του χρόνια, ο Πορτογάλος ξέρει πως δεν έχει μείνει ακόμα πολύ καύσιμο στο ντεπόζιτο...
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