Ρονάλντο Τζούνιορ: Σαν «μινιατούρα» του μπαμπά Κριστιάνο, έβαλε σεμιναριακό γκολ με την Αλ Νασρ

Ο Ρονάλντο Τζούνιορ, γόνος του θρύλου του ποδοσφαίρου Κριστιάνο, σκόραρε πρόσφατα το νικητήριο τέρμα της Αλ Νασρ Κ15 με υπέροχη εκτέλεση φάουλ, θυμίζοντάς μας ότι ...«σόι πάει το βασίλειο».

Ο μικρός άσος σκόραρε παρόντος του Κριστιάνο, που τον παρακολούθησε από τις κερκίδες. Στην αναμέτρηση απέναντι στην Αλ Αχλί, ο γιος του Κριστιάνο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής καθώς σημείωσε το μοναδικό γκολ του αγώνα.

Ανέλαβε να εκτελέσει φάουλ έξω από την αντίπαλη περιοχή και με ένα άψογο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 67', χαρίζοντας τελικά και τη νίκη στην ομάδα του.

Πάντως ο μπαμπάς Ρονάλντο δεν έχει να ανησυχεί για την παρακαταθήκη του στο άθλημα.

Όπως γράφει το gazzetta, o γιος του Πορτογάλου σούπερ σταρ τον περασμένο Μάιο είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με την Κ15 Πορτογαλίας σκοράροντας μάλιστα τα πρώτα του γκολ με το εθνόσημο μερικές ημέρες μετά.