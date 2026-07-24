Σα - Ολυμπιακός: Σε ρόλο φαβορί για τη θέση του γκολκίπερ

Ο Ζοσέ Σα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι πλέον το Νο1 φαβορί για την θέση του γκολκίπερ στον Ολυμπιακό.

Ο έμπειρος Ίβηρας με σειρά ετών παρουσίας στον σύλλογο των Γουλβς και άλλοτε παίκτης των Πειραιωτών πέρασε στην ιεραρχία τον Λιβάκοβιτς που είχε τον αστερίσκο λόγω του τραυματισμού του.

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