Σα - Ολυμπιακός: Σε ρόλο φαβορί για τη θέση του γκολκίπερ

Ο Ζοσέ Σα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι πλέον το Νο1 φαβορί για την θέση του γκολκίπερ στον Ολυμπιακό.
Ο έμπειρος Ίβηρας με σειρά ετών παρουσίας στον σύλλογο των Γουλβς και άλλοτε παίκτης των Πειραιωτών πέρασε στην ιεραρχία τον Λιβάκοβιτς που είχε τον αστερίσκο λόγω του τραυματισμού του.
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