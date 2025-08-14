Σαχτάρ - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Σαχτάρ Ντόνετσκ απόψε (14/08), στην Κρακοβία στη ρεβάνς του τρίτου προκριματικού του Εuropa League με σέντρα στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2.

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν στην Κρακοβία χωρίς τον Φίλιπ Τζούρισιτς. Αντίθετα στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια θα είναι ο Φώτης Ιωαννίδης, που προπονήθηκε κανονικά τις τελευταίες ημέρες.

Το «τριφύλλι» καλείτα να πάρει το διπλό στην άτυπη έδρα των Ουκρανών μετά το 0-0 του πρώτου ματς στο ΟΑΚΑ.

Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Σαμσουνσπόρ στα play off του Europa League.

Διαφορετικά, θα αντιμετωπίσει μία εκ των Σερβέτ - Ουτρέχτη, στα play off του Conference League.