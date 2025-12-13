Σαλάχ: Επέστρεψε διαλύοντας νέο μυθικό ρεκόρ με τη Λίβερπουλ

Δεν ήταν μια πολύ... κανονική εβδομάδα για τον Μοχάμεντ Σαλάχ και τη Λίβερπουλ. Μέσα σε λίγες ημέρες, ο Φαράω επιτέθηκε δημόσια στον Άρνε Σλοτ, έμεινε εκτός αποστολής, έριξε λάδια στη φωτιά των σεναρίων της αποχώρησής του και μπόρεσε να γράψει και ιστορία.
Ο Φαραώ, μετά από συζητήσεις με τον προπονητή του, επέστρεψε στη δράση, ερχόμενος από τον πάγκο στη νίκη των Reds απέναντι στη Λίβερπουλ και φρόντισε να συνδυάσει αυτή την επιστροφή σπάζοντας - ακόμα ένα - ρεκόρ. Ο Σαλάχ με εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ «σέρβιρε» στον Εκιτικέ το δεύτερο γκολ και έφτασε την άμεση συμμετοχή με γκολ ή ασίστ σε 277 τέρματα των Reds στην Premier League.
