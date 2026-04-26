Σάσα Βεζένκοφ: Κι επίσημα MVP της EuroLeague για τη σεζόν 2025-26

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε ο ΜVP της EuroLeague για τη σεζόν 2025-26 κερδίζοντας το βραβείο για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

EUROKINISSI
Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι κι επίσημα ο MVP της EuroLeague για τη σεζόν 2025-26 κατακτώντας την κορυφαία ατομική διάκριση της διοργάνωσης, μετά την ηγετική του παρουσία στην πορεία του Ολυμπιακού έως και την πρώτη θέση της regular season.

Ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» κατέκτησε το βραβείο συγκεντρώνοντας την πλειοψηφία των ψήφων από αρχηγούς των ομάδων και προπονητές (70% συνολικά), media (20%) και φιλάθλους (10%), αφήνοντας πίσω του τον Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζάλγκιρις και τον Ελάιτζα Μπράιαντ της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr

 


 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ