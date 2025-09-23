Σε κώμα πρώην ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ αφού έπεσε σε τοίχο

Ο νυν ποδοσφαιριστής της Chichester City, Μπίλι Βίγκαρ (Billy Vigar), και πρώην των ακαδημιών της Άρσεναλ τέθηκε σε τεχνητό κώμα μετά από τραυματισμό που, σύμφωνα με την ομάδα, ήταν «σοβαρή εγκεφαλική βλάβη» την οποία υπέστη κατά τη διάρκεια αγώνα.

Το περιστατικό συνέβη στον αγώνα μεταξύ της Chichester και της Wingate and Finchley το Σάββατο στην Isthmian League Premier Division. Ο 21χρονος επιθετικός από το Worthing είναι απόφοιτος των ααδημιών της Άρσεναλ και έχει επίσης αγωνιστεί στις ομάδες Derby County, Hastings FC και Eastbourne Borough.

Πιστεύεται ότι η βλάβη προκλήθηκε όταν χτύπησε σε τσιμεντένιο τοίχο, αλλά ο σύλλογος δεν το έχει επιβεβαιώσει, αναφέρουν σχετικά τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τον σοβαρό τραυματισμό του.

Former Arsenal player in coma after crashing into wall



21-year-old forward Billy Vigar, now playing for Chichester City, suffered a severe head injury during a match against Wingate & Finchley.



While chasing the ball, he slipped on the wet turf and smashed his forehead into a… pic.twitter.com/q5vM280hrk — NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2025

Σε δήλωσή του, ο σύλλογος ανέφερε: «Ο Μπίλι υπέστη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη και βρίσκεται σε τεχνητό κώμα στη ΜΕΘ, όπου λαμβάνει την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποια θα είναι η έκβαση και, ακόμη και αν όλα πάνε καλά, ο δρόμος προς την ανάρρωση θα είναι μακρύς».

Με πληροφορίες από BBC