«Σε συζητήσεις με ομάδες από το Κατάρ ο Κουλούρης - Ενδιαφέρον και από τον ΠΑΟΚ»

Η Αλ Ούλα δεν κατάφερε πέρσι να πετύχει την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, παρά τα 23 τέρματα που πέτυχε το βασικό της φορ, ο Ευθύμης Κουλούρης και έτσι θα αγωνίζεται και φέτος στην δεύτερη κατηγορία.
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