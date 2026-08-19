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«Σε συζητήσεις με ομάδες από το Κατάρ ο Κουλούρης - Ενδιαφέρον και από τον ΠΑΟΚ»

Δημοσιεύματα από την Πολωνία αναφέρουν πως ο Ευθύμης Κουλούρης βρίσκεται σε συζητήσεις με ομάδες από το Κατάρ, ενώ έχει προσεγγίσει το ενδιαφέρον και του ΠΑΟΚ.

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Ευθύμης Κουλούρης | instagram/koulou20
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Η Αλ Ούλα δεν κατάφερε πέρσι να πετύχει την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, παρά τα 23 τέρματα που πέτυχε το βασικό της φορ, ο Ευθύμης Κουλούρης και έτσι θα αγωνίζεται και φέτος στην δεύτερη κατηγορία.

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