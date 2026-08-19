Το Ιράν φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να διευρύνει τα αντίποινά του πέρα από τη Μέση Ανατολή, βάζοντας στο στόχαστρο αμερικανικές εγκαταστάσεις στη νοτιοανατολική Ευρώπη, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους Financial Times, που επικαλούνται πηγές κοντά στο ιρανικό καθεστώς, στρατιωτικοί επιτελείς στην Τεχεράνη έχουν εξετάσει διάφορα σενάρια απάντησης σε ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να αναφέρονται ως πιθανοί στόχοι.

Παράλληλα, στο τραπέζι φέρεται να έχει βρεθεί και το ενδεχόμενο ενεργειών σαμποτάζ, όπως η καταστροφή κρίσιμων υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Οι συγκεκριμένες απειλές διατυπώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει υψηλή, με πηγές των FT να αναφέρουν ότι αρκετοί στο Ιράν θεωρούν πιθανή μια νέα αναζωπύρωση των εχθροπραξιών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο η Τεχεράνη είχε εκτοξεύσει δύο βαλλιστικούς πυραύλους με στόχο την αμερικανοβρετανική βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό.

Μετά την επίθεση, το Ισραήλ υποστήριξε ότι το περιστατικό καταδεικνύει τις δυνατότητες του ιρανικού πυραυλικού οπλοστασίου και την πιθανότητα να απειληθούν ευρωπαϊκές πόλεις.

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Πόσο πιθανό είναι ένα ιρανικό χτύπημα στην Ευρώπη

Ο Σίνταρθ Καουσάλ, ερευνητής του Royal United Services Institute (RUSI) στο Λονδίνο, εκτίμησε ότι η απειλή από το ιρανικό πυραυλικό οπλοστάσιο για στόχους στην Ευρώπη είναι «υπαρκτή, αλλά περιορισμένη».

Όπως εξήγησε, το Ιράν διαθέτει βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς, μεταξύ των οποίων εκείνους της οικογένειας Shahab, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, όσο αυξάνεται η απόσταση τόσο περιορίζεται η δυνατότητα των συγκεκριμένων πυραύλων να προκαλέσουν εκτεταμένες καταστροφές.

Το εύρος οποιασδήποτε ιρανικής απάντησης αναμένεται να εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον.

Πηγή που επικαλούνται οι FT προειδοποίησε ότι εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε μεγάλη κλιμάκωση, το Ιράν θα μπορούσε να μεταφέρει τη σύγκρουση εκτός Μέσης Ανατολής και να πλήξει στόχους στην Ευρώπη.

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις

Οι πληροφορίες έρχονται την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, παρά τις μεσολαβητικές πρωτοβουλίες χωρών όπως το Κατάρ και το Πακιστάν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν διεξάγονται ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες με το Ιράν. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επανέλαβε ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά.

Παρότι η ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων έχει περιοριστεί σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης, η κατάσταση στην περιοχή εξακολουθεί να παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη.