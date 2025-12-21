Μενού

Σέιμπεν Λι: Ο Ολυμπιακός θετικός στο να συζητήσει για τον παίκτη

Ο Σέιμπεν Λι είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στον Ολυμπιακό, πλέον εμφανώς πίσω στο ροτέισιον και τους Ερυθρόλευκους να εξετάζουν το τι μέλλει γενέσθαι στην περίπτωσή του.

Σέιμπεν Λι
Σέιμπεν Λι | gazzetta
Ο Σέιμπεν Λι, μετά με την απόκτηση του Μόντε Μόρις, αναμένεται να δει τον ρόλο του να μειώνεται ακόμη περισσότερο, καθώς πλέον λογίζεται ως τέταρτος «άσσος» στον Ολυμπιακό, ενώ και στο «2» έχει μπροστά του τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Εβάν Φουρνιέ.

Βάσει όλων αυτών, ουσιαστικά ο δρόμος της εξόδου μοιάζει... μονόδρομος, όμως στον Ολυμπιακό δεν το βλέπουν έτσι. Οι Ερυθρόλευκοι εκτιμούν και το ταλέντο αλλά και τον επαγγελματισμό του Σέιμπεν Λι, με αποτέλεσμα να μην έχουν σκοπό απλά να αποδεσμεύσουν έναν παίκτη που έχει σκοράρει 38 πόντους στην EuroLeague.

