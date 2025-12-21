Σέιμπεν Λι: Ο Ολυμπιακός θετικός στο να συζητήσει για τον παίκτη

Ο Σέιμπεν Λι, μετά με την απόκτηση του Μόντε Μόρις, αναμένεται να δει τον ρόλο του να μειώνεται ακόμη περισσότερο, καθώς πλέον λογίζεται ως τέταρτος «άσσος» στον Ολυμπιακό, ενώ και στο «2» έχει μπροστά του τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Εβάν Φουρνιέ.

Βάσει όλων αυτών, ουσιαστικά ο δρόμος της εξόδου μοιάζει... μονόδρομος, όμως στον Ολυμπιακό δεν το βλέπουν έτσι. Οι Ερυθρόλευκοι εκτιμούν και το ταλέντο αλλά και τον επαγγελματισμό του Σέιμπεν Λι, με αποτέλεσμα να μην έχουν σκοπό απλά να αποδεσμεύσουν έναν παίκτη που έχει σκοράρει 38 πόντους στην EuroLeague.

