Το σχόλιο του Παπαπέτρου για Γιαννακόπουλο, Άταμαν και εξελίξεις στον Παναθηναϊκό: «Πόσα από τα 40 εκατ. μπάτζετ, αξιοποιούνται;»

Η συζήτηση για το μέλλον του Εργκίν Άταμαν στον Παναθηναϊκό έχει... φουντώσει και ο Ιωάννης Παπαπέτρου μίλησε στο Gazz Floor by Novibet και αναφέρθηκε στη συμπεριφορά του Αταμάν, το πόσο επηρεάζει η ομάδα, αλλά και στις υπερβάσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου τα τελευταία χρόνια.

«Όλοι όσοι έχουμε υπηρετήσει τον αθλητισμό, πρέπει να δρούμε βάση κάποιων κανόνων. Δεν μπορείς να κάνεις ότι θέλεις. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνεις γιοατί ο κόσμος περιμένει τις δηλώσεις του προπονητή. Δεν μπορείς να ενεργεις με βάση το συναίσθημα και το τι εσύ πιστεύεις. Πρέπει να σέβεσαι το άθλημα και το άθλημα να σέβεται εμάς. Θεωρώ ότι το σημαντικότερο είναι να σεβαστούμε τον κόσμο. Ο κόσμος κάνει τον αθλητισμό τόσο όμορφο και δίνει μια διαφορετική ομορφιά.»

