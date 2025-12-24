Σκάνδαλο στο ποδόσφαιρο: Συνελήφθη ο πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ

Συνελήφθη σήμερα (24/12) ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν (Sadettin Saran) μετά το σκάνδαλο του παράνομου στοιχηματισμού.

Σύμφωνα με το gazzetta.gr, ο Σαντετίν Σοράν, που εξελέγη πρόεδρος τον περασμένο Σεπτέμβριο, έχει εμπλοκή σε σκάνδαλο στο οποίο είναι μπλεγμένοι παίκτες, διαιτητές, αλλά και παράγοντες. Επίσης φέρεται, να εμπλέκεται σε υπόθεση ναρκωτικών, με βάση τα τουρκικά ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, ο Σαράν ο οποίος έχει διπλή υπηκοότητα (τουρκική και αμερικανική), τέθηκε υπό κράτηση λίγες ώρες μετά την ανίχνευση ιχνών ναρκωτικών, κοκαΐνης σε δείγματα μαλλιών του.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

«Ο πρόεδρός μας, Σαντετίν Σαράν, συνελήφθη σήμερα το βράδυ από την Επαρχιακή Διοίκηση Χωροφυλακής από το Προεδρικό Γραφείο της Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Η εν λόγω έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η διαδικασία διεξάγεται στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, υπό την εξουσία και την ευθύνη των αρμόδιων αρχών.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο πρόεδρός μας θα ξεπεράσει αυτή τη διαδικασία με κοινή λογική και σθένος, όπως ακριβώς έχει κάνει μέχρι στιγμής. Το έργο που επιτελείται σύμφωνα με τα συμφέροντα του συλλόγου μας θα συνεχιστεί αδιάκοπα. Ο πρόεδρός μας θα αφήσει πίσω του αυτές τις δύσκολες στιγμές και θα συνεχίσει να εργάζεται με αποφασιστικότητα για τον σύλλογό μας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Σεκίπ Μοστούρογλου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι δικηγόροι του συλλόγου μας και οι δικηγόροι του προέδρου μας, Σαντετίν Σαράν, συνοδεύουν τον πρόεδρό μας σε όλη αυτή τη διαδικασία. Με την παρούσα ενημερώνουμε το κοινό», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας.