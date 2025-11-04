Σλούκας: Ανανέωσε στον Παναθηναϊκό έως το 2027

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Κώστας Σλούκας συμφώνησε να ανανεώσει για έναν ακόμη χρόνο το συμβόλαιό του παραμένοντας στο «τριφύλλι» έως και το καλοκαίρι του 2027, σύμφωνα με το gazzetta.gr.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας των «πρασίνων» στην Αυστραλία και σε σχετική ερώτηση που του είχε γίνει από το Gazzetta είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να παίξει για έναν ακόμα χρόνο.

Αυτό σημαίνει ότι ο 35χρονος γκαρντ θα κλείσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό μετά και το τέλος της σεζόν 2026-27, σε ηλικία 37 ετών.

