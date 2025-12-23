Σοκ για την οικογένεια Μέσι: Βαρύ τροχαίο για την αδελφή του Λιονέλ – Αναβάλλεται ο γάμος της

Η Μαρία Σολ Μέσι, αδελφή του Λιονέλ Μέσι, νοσηλεύεται μετά από σοβαρό τροχαίο στο Μαϊάμι, γεγονός που την ανάγκασε να μεταθέσει τον γάμο της, ο οποίος είχε προγραμματιστεί για τις 3 Ιανουαρίου στη Ροζάριο.

Σύμφωνα με αργεντίνικα ρεπορτάζ, η 32χρονη έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και προσέκρουσε σε τοίχο, με αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα και εγκαύματα.

Η μητέρα της, Σελία Κουτσιντίνι, επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή και δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο η αποκατάσταση αναμένεται να είναι μακρά.

Ο δημοσιογράφος Άνχελ ντε Μπρίτο μετέφερε ότι η Μαρία Σολ έχει ήδη ξεκινήσει φυσικοθεραπείες στη Ροζάριο, ενώ η οικογένεια στηρίζει πλήρως την προσπάθειά της.

Η νεαρή σχεδιάστρια μόδας επρόκειτο να παντρευτεί τον Χουλιάν “Τούλι” Αρεγιάνο, μέλος του τεχνικού επιτελείου της Κ19 της Ίντερ Μαϊάμι. Ο γάμος θα γινόταν στην ίδια πόλη όπου το 2017 παντρεύτηκαν ο Λιονέλ Μέσι και η Αντονέλα Ροκούτσο.

Παρά το χαμηλό προφίλ που διατηρεί, η Μαρία Σολ έχει εργαστεί στο παρελθόν στο “The Messi Store” ως υπεύθυνη brand management, σε συνεργασία με τη Βιρτζίνια Χίλφιγκερ.