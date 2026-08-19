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Σοκ με Ναν στον Παναθηναϊκό: Χειρουργήθηκε στο γόνατο - Δύο περίπου μήνες εκτός δράσης

Ο Κέντρικ Ναν υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο μήνες.

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Κέντρικ Ναν
Ο Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού | Eurokinissi/ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
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Πλήγμα για τον Παναθηναϊκό πριν καν αρχίσει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν, καθώς χάνει τον Κέντρικ Ναν για περίπου δύο μήνες.

Ο Αμερικανός γκαρτν υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια των ατομικών προπονήσεών του στις ΗΠΑ και άμεσα, την Τετάρτη (19/8) υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση αρθροσκοπικής μερικής μηνισκεκτομής. 

Ο Ναν θα χάσει όλη την προετοιμασία της ομάδας, τα παιχνίδια για το Super Cup (από τα οποία θα απουσίαζε έτσι κι αλλιώς λόγω της ποινής των δύο αγωνιστικών) ενώ θα μείνει εκτός και από τα πρώτα επίσημα ματς του «τριφυλλιού» στην Euroleague.

Oι Κυπελλούχοι Ελλάδας υποδέχονται την Παρί (24/9), τη Βιλερμπάν (30/9), τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (2/10) και τη Φενέρμπαχτσε (8/10) ενώ το πρώτο εκτός έδρας ματς τους, το δίνουν στις 13/10 κόντρα στην Παρτιζάν. 

Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει τζάμπολ στις 3 Οκτωβρίου, οπότε ο Ναν πιθανώς να λείψει από την πρώτη και την δεύτερη αγωνιστική.

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